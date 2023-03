Giornata importante a, dov'è stata aperta l'udienza preliminare sull'indagine per idellae lanon sono presenti come parte civile, c'è invece la Consob, che potrebbe chiedere di essere ammessa.Marco Picco, GUP, si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di alcune parti civile che si sono costituite: non solo contro le persone fisiche, ma anche contro la Juventus. Il Gup avrà dunque il compito di decidere se citare la Juve come responsabile civile.