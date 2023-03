Come racconta Gazzetta, a tenere banco in questo assaggio di udienza preliminare sono stati i piccoli azionisti, rappresentati anche dale dal(sindacato italiano per la tutela dell’investimento e del risparmio), i quali hanno chiesto che i bianconeri venissero citati come responsabili civili insieme alla vecchia società di revisione Ernst&Young, che ha approvato i bilanci considerati falsati dall’accusa (fra gli imputati ci sono due rappresentanti della multinazionale britannica). Ciò significa che in caso di condanna (le accuse sono di false comunicazioni sociali, ostacolo della vigilanza, aggiotaggio e false fatturazioni) saranno il club e la EY a dover risarcire economicamente le vittime.