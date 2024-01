El Periódico ha svelato chein vista del processo che lo accusa di presunta violenza sessuale cambierà ancora una volta versione dei fatti. Si tratterebbe della quinta volta. Sosterrà infatti la tesi del tasso alcolemico elevato per. La difesa di Dani Alves, guidata dal suo nuovo avvocato, Inés Guardiola sta cercando quindi di utilizzare questa nuova versione dei fatti per ridurre o addirittura annullare le colpe dell'ex terzino. Le persone più vicine a Dani Alves affermano che la difesa chiederà l'assoluzione perché lo ritiene innocente, anche se l'argomento dell'ubriachezza potrebbe essere applicato come circostanza attenuante, il che significherebbe una riduzione della pena.. Lo farà su proposta della difesa del brasiliano nel processo che si terrà dal 5 al 7 febbraio presso la Corte d'Appello di Barcellona. La modella presenterà una deposizione in cui dovrà chiarire se il giocatore avesse problemi ricorrenti con l'alcol e se quella sera avesse notato, nella telefonata che avevano avuto, segni di ubriachezza.