"Processo alla Juventus in tre anni eliminati 1600 milioni di investimenti". Così scrive il Corriere di Torino, che analizza il periodo bianconero e le sue spese: la Juventus ha avuto in 3 anni, dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, costi totali per 1.600 milioni circa. Questa la 'voglia' di Champions dei bianconeri.