di Mattia Pintus

La carriera di Joao Cancelo, non conosce il senso del tempo. Tutto in 24 mesi, verrebbe da dire, pensando alla rapida ascesa che il terzino portoghese ha avuto nel mondo del calcio che conta: una stagione all'Inter per la consacrazione, poi, l'arrivo a Torino, in teoria, per il consolidamento. Eppure, dopo appena un anno sotto la Mole, l'esterno del 1994 è di nuovo con le valige in mano. Dietro la sua possibile cessione, ci sono due fattori che rendono la stessa una scelta saggia per la dirigenza bianconera: da un lato, ci sono i dubbi di natura tattica, dall'altro, i conti da far quadrare.



FARE CASSA - Il mercato ci sta insegnando che non basta solo vendere per far respirare i bilanci. Bisogna vendere bene, perché da ogni cessione, l'obiettivo resta uno soltanto: fare plusvalenze. Così, il prezzo di Cancelo si decide, sostanzialmente, da solo: pagato 40 milioni la scorsa estate dal Valencia, la Juve lo valuta almeno 60 milioni. Una cifra che permette di ammortizzare i costi del cartellino spesi, ma anche di ripagarsi dello stipendio, 6 milioni circa al lordo, garantitogli nella stagione '19-'20. Appare quindi più chiaro come la Juventus sia spinta ad ascoltare le offerte, con il City che sembra virare su Dani Alves, mentre si alzano le quotazioni del Bayer - il Brcellona osserva attentamente.



TATTICISMI - Non si può, però, non considerare anche i problemi di natura tattica. Dato per scontato che fare una plusvalenza su un giocatore pagato tanto dopo solo una stagione sia un'occasione da valutare, l'ultima parola spetta comunque al campo. E, per quanto Cancelo tecnicamente si possa sposare con il calcio di qualità di Maurizio Sarri, la valutazione del tecnico toscano sarà decisiva. Perché il ruolo del terzino è molto delicato nei suoi schemi e, alla bravura in possesso palla, bisogna saperne dimostrare altrettanta senza: un problema che potrebbe mettere all'angolo Cancelo. Non per caso, come sostituti si pensa a Darmian, un giocatore molto più di contenimento di quanto non sia il portoghese. Se l'idea è quella di un tridente pesante con Dybala, Ronaldo e una punta - chissà chi sarà - forse è meglio allungare la coperta nelle retrovie.