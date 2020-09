4









Affare bloccato, congelato in attesa di sviluppi. La Roma nelle ultime ore aveva schiacciato sull'acceleratore e trattato con la Juve per chiudere il colpo Mattia De Sciglio. Simultaneamente, i giallorossi stavano chiudendo un affare in uscita Karsdorp al Genoa. Questo, però, è saltato negli ultimi minuti, a causa di alcuni dubbi del giocatore sulla sua "futura" squadra. La mancata uscita frena l'ingresso di un nuovo terzino destro, almeno per il momento. E, di conseguenza, blocca l'addio di De Sciglio alla Juve.



L'ACCORDO - Karsdorp in questo mercato è già stato vicinissimo all'Atalanta, ma anche lì non se n'è fatto nulla, ora frena e prende tempo. Blocca gli affare sull'asse Juve-Roma, con i club che avevano già trovato un'intesa di massima: 10 milioni di euro per il cartellino, da cedere in prestito con obbligo di riscatto o in via definitiva. Se si sbloccherà il mercato in uscita, le due società avranno una base da cui ripartire, altrimenti la Juve vedrà sfumare un'altra uscita, un altro esubero che pesa sul bilancio.