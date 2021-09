La Juventus sta vivendo un momento sicuramente non semplice a livello di risultati, con la vittoria in campionato che ancora manca dopo 4 giornate. Nella conferenza stampa pre-Spezia Max Allegri ha individuato quello che secondo lui è un problema tecnico fondamentale su cui lavorare: "Ho rivisto la partita di domenica col Milan, abbiamo sbagliato dal 45' al 52' otto palle gratuite.Le occasioni potenziali, con Rabiot, la palla sbagliata di Bentancur, passaggio sbagliato di Morata 3 vs 1.