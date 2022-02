20









Intervenuto ai microfoni di Football Daily, il tecnico dei Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha spiegato che l'ex Juve Aaron Ramsey non potrà essere a disposizione della squadra per l'attesissimo derby scozzese contro il Celtic, in programma domani, a causa dei suoi problemi fisici. Ecco le parole dell'allenatore: "Era fuori da almeno un paio di settimane, oggi si è allenato con la squadra e sembrava star bene, ma la partita arriva troppo presto per lui. Speriamo di averlo a disposizione presto. Abbiamo parlato con lui nel week-end, abbiamo discusso della sua situazione e delle sue attuali condizioni fisiche: per me era chiaro che volevamo ingaggiarlo, penso che sarà un buon rinforzo per la squadra e che negli ultimi mesi della stagione potrà aiutarci a fare bene".