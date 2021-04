Il problema e la polemica. Il clamoroso blackout di Dazn nella giornata di ieri ha coinvolto partite come Inter-Cagliari e Verona-Lazio, suscitando molti dubbi sulle possibilità di trasmissione per i prossimi tre anni delle gare di Serie A. E dopo le accuse nemmeno tanto velate rivolte da quest'ultima a CTS - Comcast technology solutions - individuato come responsabile dei problemi tecnici riscontrati (e società proprietaria del gruppo Sky Sport). Una circostanza smentita dai fatti, perché anche altre realtà che hanno un rapporto di collaborazione con Cts - come via Viaplay ed Eurosport - avrebbero riscontrato problemi di trasmissione nella giornata di ieri, secondo quanto ricostruisce La Repubblica. La Lega Serie A ha inviato una lettera al gruppo Dazn per ricevere spiegazioni e avere soprattutto delle garanzie in vista dei prossimi mesi. E tante sono anche le perplessità evidenziate da alcuni dirigenti di Serie A nelle ultime infuocate Assemblee di Lega, che oggi si ripropongono. Le prossime saranno settimane infuocate, c'è ancora da assegnare il pacchetto di partite in co-esclusiva.