Sì, perché la lista Uefa non fa sconti ed è più restrittiva rispetto alla Serie A su alcuni parametri, perciò i bianconeri in questo momento in Europa potrebbero schierare solo 22 giocatori. La lista va consegnata entro il 6 ottobre, a calciomercato finito: una data entro la quale la Juve dovrà sistemare questa mala distribuzione, sopperendo alle proprie mancanze e cedendo gli esuberi. A cambiare è soprattutto la regola riguardante i giocatori formati nel club: devono essere 4, che però sono considerati tali solo se hanno fatto parte della rosa dai 15 ai 21 anni per almeno due stagioni. Non basta, come in Serie A che il giocatore sia stato di proprietà della società. E la Juve in questa categoria ha per ora solo Pinsoglio, perché De Ligt, Frabotta e Kulusevski pur essendo Under21 non hanno militato per due anni nella Juve. Mentre sul mercato ci sarebbe Moise Kean, profilo perfetto anche sotto questo punto di vista.I tre nomi esclusi sembrano abbastanza chiari e raccolgono quei giocatori per cui la Juve ascolta offerte, o che vorrebbe cedere in questi ultimi giorni di mercato: Sami Khedira, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Un nuovo acquisto spingerebbe comunque uno dei 22 rimasti, questi esuberi già nominati a parte, a non prendere parte alla Champions League. Come già avvenuto negli ultimi anni con Chiellini, Lichtsteiner, Emre Can e non solo. ​