Problemi burocratici per Pjaca al Cagliari. L'attaccante croato è pronto a trasferirsi in Sardegna dopo che le dirigenze hanno raggiunto l'intesa totale nelle ultime ore: si tratta di un prestito di 18 mesi a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Pjaca è pronto a voltare pagina per rilanciarsi. A partire da domani, però: perché sebbene inizialmente avrebbe dovuto raggiungere la città sarda in serata, qualche intoppo è emerso e ha preoccupato a tal punto da ritardare l'arrivo. Nulla di rilevante, alla fine: sarà a Roma già domani, lì svolgerà le visite mediche prima di mettersi a disposizione di Maran. Lo rivela Sky Sport.