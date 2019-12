Your browser does not support iframes.

La Juve ha un problema di qualità a centrocampo che potrebbe essere risolto con l'acquisto di Christian Eriksen, centrocampista offensivo del Tottenham che va in scadenza al termine della stagione. Il danese ha già fatto presente al club inglese che non firmerà un nuovo contratto nonostante l'arrivo del nuovo allenatore José Mourinho. Oggi è pure andato in gol assieme ad Harry Kane, non abbastanza comunque per vincere contro il Norwich City contro cui gli Spurs hanno pareggiato 2-2. I tifosi bianconeri sognano a occhi aperti anche perché negli ultimi 10 anni la Juve ha messo a segno tanti colpi a costo zero. Eriksen sarà il prossimo?



Nella gallery i migliori post social dei tifosi bianconeri: Eriksen risolverebbe il problema di qualità in mezzo al campo?