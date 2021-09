Ivanparla alla Gazzetta dello Sport: "Problema rientro dei Nazionali? Serve un approccio scientifico. Come prima cosa bisogna sapere quanti minuti ogni giocatore è rimasto in campo. Tra l’altro i calendari si sono infittiti e ogni nazionale può giocare anche tre gare. Poi si valuta anche i giorni di recupero intercorsi e sicuramente dal momento del rientro si bada più a farli riposare. Inoltre diventa importante il dialogo personale con ognuno di loro, per capire quanto sono stressati dal viaggio o da altri piccoli traumi".«Si tratta di giocatori tutti di movimento. Bisognerà vedere come avranno smaltito il fuso. E quanto hanno giocato. Poi bisogna valutare anche quanto sia il caso di rischiare ognuno di loro. Perché sabato c’è il campionato, ma è l’inizio di un ciclo di 7 partite. La percentuale di infortunio logicamente aumenta. Tanto per essere concreti, un esterno che corre tanto magari non lo rischierei, diverso invece il discorso per un portiere. Come Ospina».