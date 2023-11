, a La Stampa, ha parlato così sul caso punizioni: "Mi viene in mente Calhanoglu, ha un ottimo calcio dalla distanza. Credo sia un caso che non segni più su punizione. La Roma ha Dybala, anche Pellegrini è bravo. Vlahovic ci è riuscito in passato: siamo lontanissimi dalla generazione d'oro, ma c'è chi può farcela. In Italia siamo stati fortunati, abbiamo vissuto l'epoca d'oro degli specialisti. Conta anche l'altezza dei portieri, in media sono 7-8 centimetri in più di una volta. E anche le barriere sono più alte: ci vanno i difensori centrali, che ai miei tempi restavano in mezzo all'area con gli attaccanti. Sarebbe opportuno ricorrere a modalità che non si usano più. Fino agli Anni Ottanta si usava il tocco di un compagno per il tiro secco di collo. Potrebbe essere un'idea da riproporre".