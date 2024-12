Il comunicato della Juventus su Danilo

Laha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Monza e in fondo all'elenco, ha spiegato la situazione dipresente ma che non è partito con la squadra. Danilo infatti resterà a Torino e domani farà un test per capire le sue condizioni a causa di un problema alla caviglia. Di seguito il comunicato della Juve."Danilo, presente tra i convocati, non è partito con la squadra per la trasferta di Monza a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra che verrà valutata domani mattina per confermare o meno la sua disponibilità per la partita contro i brianzoli".