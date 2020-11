Sì, perché per il terzo mese consecutivo i giocatori hanno lasciato i club per due settimane e si sparpagliati qua e là per il mondo per rispondere alle chiamate dei ct, qualcuno facendo infuriare i club, qualcun altro creando grande apprensione. Un inizio di stagione frastagliato, su cui queste pause incidono, tanto nella forma dei giocatori, quanto nella ricerca della loro migliore alchimia.E ora? Milan, Napoli, Juventus, Atalanta e Inter hanno visto partire 16 giocatori per le Nazionali, ma sono i bianconeri e i bergamaschi i più svantaggiati. Sia per la forte presenza di americani e sudamericani, che torneranno un giorno dopo, sia perché saranno le uniche a scendere in campo di sabato.In questo momento storico, poi, non ci sono solo stanchezza e possibili infortuni (la cronaca racconta di un Bonucci ancora alle prese con problemi fisici - QUI)