Continua il momento difficile di Paulo Dybala, che ieri è partito titolare contro il Ferencvaros senza però entusiasmare fino al momento della sostituzione. A spiegare il motivo del periodo no dell'argentino è il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio: "Quelli come Dybala devono giocare sempre, ma nel loro ruolo. Paulo è un giocatore con grande qualità, ma solo se schierato nel ruolo giusto e con il modulo adatto a lui. E' un numero dieci, non può fare l'attaccante. Ecco perché dietro dovrebbe giocare a quattro, con Dybala trequartista dietro a due punte che sarebbero Ronaldo e Morata".