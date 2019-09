Il Corriere dello Sport segnala un problema non di poco conto a livello di debiti in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, i "debiti finanziari netti" hanno raggiunto il livello record in negativo di 464 milioni di euro. Il bilancio è previsto in perdita di 40 milioni, secondo i dati pubblicati dalla semestrale di Exor, di conseguenza i ricavi non sono abbastanza a sopperire i debiti. E le mancate cessioni sul mercato non hanno per niente aiutato in questo senso. Servirà andare avanti il più possibile in Champions League.