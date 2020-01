Prima trequartista, poi mezz'ala. Ma Federico Bernardeschi non ingrana. Momento complicato per l'ex Fiorentina, dove era esploso giocando largo a destra nel 4-3-3. Lontani ricordi di un giovane pronto al grande salto, ma quella di Berna rischia di essere una di quelle carriera di un eterna promessa. La aspetti, la aspetti, ma non esplode mai.



SCAMBI MANCATI - E adesso Sarri ha iniziato anche a farlo fuori dagli undici titolari: l'ultima da titolare l'ha giocata il 26 ottobre a Lecce, delle 20 presenze totali solo la metà le ha giocate dal primo minuto. E allora, cosa fare? L'idea di uno scambio con Rakitic è naufragata perché Juve e Barcellona non avevano trovato l'accordo sulla valutazione dei giocatori, l'ipotesi di una trattativa col Milan in cambio di Lucas Paquetà si è raffreddata in poco tempo per l'alto ingaggio di Bernardeschi.



RILANCIO - Sì, perché il giocatore guadagna circa 4 milioni di euro. Ed è questo che spaventa i club che potrebbero farsi avanti per Bernardeschi, che tra l'altro ha anche un lungo contratto in bianconero con scadenza nel 2022. Il club continua a smentire eventuali trattative per piazzarlo, la speranza è quella che il giocatore si possa rilanciare con l'Europeo in quel 4-3-3 di Roberto Mancini che tanto piace a Bernardeschi. Poi si vedrà cosa fare, per un futuro tutto da scrivere.