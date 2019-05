"Szczesny ha avuto un problema al ginocchio e probabilmente dovrà subire un'artroscopia. Sarà a disposizione ma nelle prossime settimane dovrà subire questa artroscopia". E' questa l'ultima notizia, data da Massimiliano Allegri nell'ultima conferenza stampa del campionato prima della Samp.



GLI ALTRI INFORTUNATI - "Ronaldo? Non viene - continua Allegri - deve riposare ha la nazionale ed è giusto che giochino gli altri. Pjanic c'è, Matuidi è squalificato, Mandzukic si vuol far più bellino si è rifatto il naso, Alex Sandro ha avuto un'infrazione muscolare. Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno. A meno che non giochi la partita del cuore, domani è l'ultima partita. Spinazzola? Ha un problema al flessore, se dovesse recuperare, giocherà titolare". Nomi che si aggiungono a quelli di una lunga lista, costantemente aggiornata, in bene e in male.