Leonardo Bonucci è in forte dubbio. La sua presenza per la sfida di domenica contro la Polonia di Nations League è intrisa di poche speranze, perché il difensore centrale della Juventus ha ancora qualche problema agli adduttori. Un problemino che si trascina da un po', che aveva già prima della gara contro il Barcellona in Champions League, per la quale aveva stretto i denti. Come riporta Sport Mediaset, quindi, Bonucci è in forte dubbio dopo la prima gara vista dalla tribuna, ma cercherà di essere in campo in ogni modo. Resta con la Nazionale e proverà ad esserci, ma rischia il forfait.