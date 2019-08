Due ballottaggi dell'ultimo minuto per Juve-Napoli. Come riporta Sky Sport, Adrien Rabiot e Danilo sono stati provati nel corso della rifinitura di questa mattina all'Allianz Stadium. Il brasiliano potrebbe sostituire De Sciglio sulla fascia destra in difesa mentre Rabiot si gioca il posto con il connazionale Matuidi in mezzo al campo. Alle 20.45 il calcio d'inizio, un'oretta prima le formazioni ufficiali.