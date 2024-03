Dopo la vittoria contro il Venezuela, l'Italia torna in campo domani contro l'Ecuador nel prosieguo del breve tour oltreoceano, in vista dell'Europeo imminente. Il CT Spalletti sembra riservare una sorpresa nelle probabili formazioni: nessun giocatore della Juventus dovrebbe partire titolare nell'amichevole contro i sudamericani. Questo segnerebbe una svolta, considerando la solida presenza dei giocatori juventini nelle selezioni precedenti. L'attenzione è ora focalizzata sulle nuove scelte tattiche del CT e sulle performance dei giocatori in campo, mentre l'Italia si prepara per sfide più impegnative nel prossimo futuro.ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori.