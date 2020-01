"Cara Inter, le presentazioni in teatro sono sempre una buona idea". E' la didascalia in allegato a una foto della presentazione di Giuseppe Vives, risalente alla stagione 2017/18 quando l'ex granata ha firmato con la Pro Vercelli. Ed è anche la foto che lancia lo sfottò all'Inter, che proprio ieri ha presentato Eriksen nella cornice della Scala, seguendo un'idea per nulla innovativa... E i tifosi si sono fatti sentire, eccome! Dagli juventini a quelli delle altre squadre, il post è diventato immediatamente virale e in tanti hanno accusato l'Inter di aver copiato la presentazione. E quel "Not For Everyone" ("Non per tutti" stona un po'.