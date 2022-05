L'allenatore della Pro Vercelli Franco Lerda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve Under 23, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da infovercelli24.it: "Il gioco della Juventus è l'ideale per la Pro Vercelli? Non scherziamo. Affrontiamo una squadra con i migliori talenti di tutta la Serie C. Tutte le partite, poi, nascondono insidie, figuriamoci quella di domani sera, che è una partita da dentro o fuori. Magari tra qualche giorno ci rivedremo per commentare la prossima partita, magari per salutarci perché tutto è finito. La gara di domani, per me, ha una sola lettura: sedici giocatori che scenderanno il campo per dare il massimo e gli altri che, dalla panchine, tiferanno e daranno consigli". E ancora: "Ci siamo tutti. Affronteremo la Juventus Under 23 in condizione ottimale. Loro potranno cambiare impostazione tattica e noi dovremo essere bravi ad adeguarci e ribattere".