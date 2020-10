Una Juve spenta e senza idee perde 0-1 sul campo della Pro Vercelli . E' la prima sconfitta in campionato, che arriva dopo una settimana difficile nella quale la squadra è stata dimezzata a causa del Covid. Stasera erano undici i giocatori positivi al virus e indisponibili per la sfida con la Pro Vercelli.- Attento quando attaccano gli avversari, evita più volte il raddoppio della Pro Vercelli ed è incolpevole sul gol decisivo di Comi.- Serata complicata nella quale deve contenere Zerbin e Rolando ispiratissimi. Nel complesso è più attento dei compagni di reparto.- Respinge gli attacchi avversari, ordinaria amministrazione.- Tornato dal prestito alla Pistoiese, ha bisogno di giocare per avere continuità.- E' uno dei più promettenti dell'Under 23, ma stasera non era facile affrontare il tridente della Pro Vercelli in grande forma. Meglio nella ripresa.- Entra nel finale di gara.- Un po' intimidito per il debutto in prima squadra. Bloccato sulla fascia, attacca poco e si fa schiacciare dagli avversari.- Prova a far partire qualche azione offensiva.- E' il regista della squadra, ma alla sua seconda presenza in Serie C rimane in ombra. Spesso nascosto, anche per lui è una serata da dimenticare.- Conte prova a inserire l'esperienza del classe '85, ma è poco ispirato e conclude poco. Meglio in fase difensiva.- Brutto errore quando dopo 20' buca l'intervento su un cross di Nielsen con Emmanuello che per poco non ne approfitta. Prova a farsi perdonare su punizione, ma con scarsi risultati.- Fantasia a tratti: un lampo a inizio match, poi alti e bassi durante il match. Le qualità ce le ha e spesso è il più pericoloso, ma manca la giocata decisiva.- Sfiora il gol al debutto tra i professionisti. Lascia da parte l'emozione, si propone e prende iniziativa.- Non entra male in partita, ma con la squadra sotto di un gol è tutto più difficile.- E' uno dei giocatori con più talento della squadra, ma quando le cose non girano si fa difficile anche per lui. Senza lampi.- Uno dei pochi a provarci lì davanti: corre, sbraccia e ci prova in tutti i modi. Ma quel pallone non vuole proprio entrare.- La sconfitta non è colpa sua. Con tanti indisponibili ha messo dentro qualche giovane. Ci sono delle buone cose dalle quali si può ripartire.