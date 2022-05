Al via questa sera il secondo turno dei playoff di Serie C. Dopo il pareggio per 0 a 0 contro il Piacenza, che ha garantito il passaggio del turno, la Juventus Under 23 affronta oggi la Pro Vercelli, a partire dalle 20:30, allo Stadio Silvio Piola. La particolarità è che proprio un anno fa, sempre al secondo turno della post season, furono sempre i vercellesi a porre fine alla stagione dei giovani bianconeri di Zauli. Voglia di rivalsa, quindi, oltre a quella di accedere alla fase nazionale dei playoff.



IL TABELLINO



Pro Vercelli-Juventus: 0-0



Marcatori:



Pro Vercelli (3-4-3): Rizzo M.; Cristini, Masi, Auriletto; Bruzzaniti, Belardinelli, Vitale, Crialese; Bunino, Comi, Panico. A disp. Valentini, Minelli, Rolando, Della Morte, Jocic, Louati, Clemente, Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto. All. Nuti

Juventus Under 23 (4-3-2-1): Israel; Barbieri, De Winter, Riccio, Anzolin; Sersanti, Barrenechea, Zuelli; Soulé, Iocolano; Da Graca. A disp. Siano, Leo, Stramaccioni, Verduci, Boloca, Sekulov, Leone, Compagnon, Palumbo, Nicolussi Caviglia, Cudrig, Lipari. All. Zauli



Ammonizioni: De Winter (J), Vitale (P)



Arbitro: Sig. Luigi Carelli della sezione di Bari



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



37' - Tiro di Vitale da fuori area, Israel para ma non trattiene, bravo Riccio a proteggere il portiere e prendere il fallo



29' - Palo della Pro Vercelli, Comi salta De Winter e incrocia il tiro che si stampa sul legno



28' - Fa tutto da solo Soulé, parte defilato e trova spazio nel mezzo, conclusione mancina dalla distanza, palla centrale



24' - Auriletto di testa, dentro l'area piccola, va a colpo sicuro ma trova Israel sulla sua squadra; sulla respinta tiro di Comi e Anzolin spazza sulla linea



16' - Tiro incrociato di Anzolin dalla distanza, bravo Rizzo a distendersi e bloccare la staffilata del bianconero



15' - Azione personale di Zuelli che semina la difesa vercellese e trova l'imbucata per Da Graca che da due passi trova l'opposizione sul palo di Masi



10' - Primo squillo bianconero, scambio nello stretto, Soulé tira dal limite, tanta potenza ma palla che si alza



1' - Via al match!