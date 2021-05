Torna in campo questo pomeriggio la Juventus Under 23. Di fronte si troverà la Pro Vercelli, per la gara valevole per il secondo turno dei playoff. Match fondamentale, quindi, per continuare a coltivare il sogno promozione in Serie B. I bianconeri hanno un solo risultato utile: la vittoria. I vercellesi, essendo arrivati prima della Juve in classifica, passerebbero al turno successivo anche con un pareggio.



IL TABELLINO



Pro Vercelli-Juve Under 23: 0-0



Marcatori:



Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto, Awua, Emmanuello, Clemente; Rolando, Comi, Zerbin.​ A disp. Tintori, Nielsen, Della Morte, Blaze, Bruzzaniti, Rizzo, Esposito, Erradi, Merio, Iezzi, Carosso, Costantino. All. Modesto

Juventus Under 23 (4-3-3): Israel; Di Pardo, Dragusin, Alcibiade, Anzolin; Leone, Peeters, Ranocchia; Dabo, Brighenti, Felix Correia. A disp. Nocchi, Bucosse, Capellini, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Troiano, Fagioli, Compagnon, Marques, Rafia, Vrioni.​ All. Zauli



Ammonizioni: (Comi (P))



Arbitro: signor ​Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia​



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: INTERVALLO



40' - Acquazzone sul Piola di Vercelli: questo potrebbe cambiare le carte in tavola



35' - Deviazione di tacco di DI Pardo in area, Saro alza sopra la traversa



32' - OCCASIONE JUVE, sponda di Brighenti per Dabo che entra in area e prova a sorprendere Saro sul primo palo: conclusione che termina sull'esterno della rete



24' - Partita intensa ma le occasioni non arrivano. Meglio la Pro Vercelli con la Juve che soffre e non riesce a ripartire



10' - OCCASIONE JUVE, cross perfetto di Anzolin, Dabo si smarca bene ma il suo colpo di testa da distanza ravvicinata termina ampiamente a lato



2' - OCCASIONE PRO VERCELLI, Zerbin colpisce da fuori area, palla che esce di poco a lato



1' - Fischio d'inizio