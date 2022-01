Dopo più di un mese e la lunga sosta dovuta all'emergenza Covid, torna oggi in campo la Juventus Under 23. La squadra di Zauli va a Vercelli per il derby piemontese con la Pro ed è reduce, prima della sosta, da un filotto id tre risultati positivi. La compagine bianconera dovrà fare a meno di Aké, aggregato alla prima squadra, ma ritrova Soulé, Miretti e De Winter e il nuovo acquisto Iocolano.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pro Vercelli: In attesa

Juventus Under 23: In attesa



Arbitro: Sig. ​Andrea Zanotti di Rimini



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: