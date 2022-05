La Juventus Under 23 ribalta i pronostici, la bestia nera Pro Vercelli, vince 1 a 0 grazie ad un eurogol di Compagnon e conquista uno storico accesso, il primo nella sua storia, alla fase nazionale dei playoff di Serie C. I bianconeri dimostrano una maturità che non rispecchia le date di nascita scritte sui documenti dei giocatori, una predisposizione al sacrificio e alla lotta che, quelle sì, si erano già viste ma che stasera hanno raggiunto un nuovo livello. In tutto questo, la prestazione della squadra di Zauli è frizzante, positiva e gradevole. Adesso, la Juventus Under 23 può continuare il suo percorso, una strada nuova da esplorare, e accrescere ulteriormente la propria esperienza, punto chiave di tutto il progetto.



LE PAGELLE



ISRAEL 7 - Sempre presente, infonde sicurezza a tutto il reparto e blinda la porta bianconera



BARBIERI 6 - Bene dietro, fatica a farsi vedere in avanti (Dal 77' LEO sv)



DE WINTER 7 - Prende taccuino e penna, nel primo tempo è costretto a faticare e prendere appunti dagli esperti attaccanti avversari. Esce dallo spogliatoio dopo aver ripassato e passa l'esame



RICCIO 7 - con ogni mezzo necessario, oggi il messaggio è chiaro: non si passa!



ANZOLIN 6 - Parte con fiducia e spavalderia, poi qualche sbavatura e l'intensità che viene meno SERSANTI 7 - Insieme a Barrenechea, cazzuola e sacchi di cemento in mano, costruisce una diga a metà campo che rimbalza le offensive vercellesi



BARRENECHEA 7 - Si tiene al di fuori dei riflettori, lì fa il lavoro sporco, schermando davanti la difesa e distruggendo i tentativi della Pro di far male tra le linee (Dal 77' CUDRIG sv)



ZUELLI 6 - Parte bene, nel primo tempo uno slalom gigante crea una delle occasioni più pericolose dei bianconeri. Con lo scorrere del tempo, esce dal vivo del gioco (Dal 54' NICOLUSSI CAVIGLIA 6 - Fatica ad entrare nel match, in un momento in cui i ritmi della partita diventano infernali. Normale che sia così)



SOULE' 6.5 - Sbaglia l'approccio ai due tempi, ma con il passare del tempo alza il livello delle giocate e, prima del gol di Compagnon, sembra essere l'unico in grado di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria



IOCOLANO 5.5 - Qualche buona giocata, ma troppo spesso è eccessivamente lezioso e finisce per perdere palla (Dal 54' COMPAGNON 8 - Entra e cambia volto al match. Entra e segna un gol meraviglioso. È lui la grande sorpresa di questa stagione dell'Under 23, cresciuto in maniera esponenziale, sempre più decisivo)



DA GRACA 6 - Primo tempo timido, viene sovrastato dalla difesa. Nella ripresa cresce, tira fuori gli artigli e combatte, dà una mano ad alzare la squadra. Divora, però, un'occasione clamorosa che avrebbe chiuso il match



All. ZAULI 7.5 - Una delle migliori Juve della stagione. Sa soffrire e chiudersi, sa ripartire e far male. Sa ribaltare il pronostico e conquistare un accesso alla fase nazionale die playoff che è storia. Chapeau