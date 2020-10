La Juventus Under 23 torna in campo stasera per la sesta giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri hanno vinto le prime due partite di campionato contro Pro Sesto e Giana Erminio, prima di fermarsi e saltare la terza e quarta giornata a causa del Covid. L'ultimo caso tra i bianconeri è di ieri, di Brighenti, sono undici i giocatori dell'Under 23 positivi al coronavirus. Dopo la frenata di sabato scorso con l'Albinoleffe la squadra di Zauli è alla ricerca di una vittoria contro la Pro Vercelli di Modesto che viene da due vittorie nelle ultime due partite. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.



66' - Si accendono gli animi: reazione di Zerbin che spinge Delli Carri, l'arbitro estrae il giallo per l'attaccante.



55' - Ranocchia ci prova su punizione: il portiere avversario la devia sul palo e il pallone esce dallo specchio.



51 ' - Solo Pro Vercelli in questo avvio di ripresa: Zerbin dal limite dell'area sfiora il raddoppio.



48' - Ancora pericoloso il brasiliano Ronaldo: Israel salva su un sinistro da dentro l'area.



INTERVALLO



44' - La Pro cerca il raddoppio sempre sull'asse Zerbin-Comi: l'ex Napoli dalla sinistra cerca l'autore del primo gol ma è bravo Israel ad anticiparlo.



35' - Il classe 2002 Sekulov ci prova con bel destro a giro, ma Saro non si lascia sorprendere e devia il pallone.



32' - Rolando ci prova su punizione dal limite, palla di poco sopra alla traversa.



26' - I bianconeri cercano subito il pareggio con un bel tipo di Petrelli, ma Saro è attento e respinge con un gran intervento in tuffo.



25' - Pro Vercelli in vantaggio, gol di Comi: resiste al pressing e da dentro l'area la butta in porta con una girata. Poi, esulta mimando un toro con il gesto delle corna.





22' - Occasione Pro Vercelli: errore di Ranocchia su cross di Nielsen, ci prova Emmanuello al volo ma non trova lo specchio.



11′ Primo cambio per la Pro Vercelli: dentro Iezzi per Bruzzaniti infortunato.



6' - L'ex Fiorentina Hristov ci prova di testa, centrale, ma Israel è attento e para sicuro.



1' - Juve subito pericolosa con Correia, prova un tiro-cross alto di poco dopo aver saltato un avversario.



Pro Vercelli-Juventus Under 23, le formazioni ufficiali:



Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Bruzzaniti, Nielsen, Emmanuello, Blaze; Rolando, Zerbi; Comi. A disp.: Tintori, Auriletto, Graziano, Romairone, Della Morte, Ruggiero, Borello, Padovan, Erradi, Iezzi, Secondo, Carosso. All.: Modesto.

Juve Under 23 (3-4-2-1): Israel; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Leo, Leone, Ranocchia, Felix Correia; Sekulov, Tongya; Petrelli. A disp.: Nocchi, Garofani, Alcibiade, Parodi, Gozzi, Troiano, Barrenechea, Marques, Del Sole, Da Graca. All.: M. Conte.