IL TABELLINO



Pro Vercelli-Juventus Under 23: 2-0



Marcatori: (Comi 5', Della Morte 8')



Pro Vercelli: Valentini, Masi, Cristini, Auriletto, Emmanuello, Bunino (Panico 42'), Comi (Minelli 89'), Della Morte (Rizzo 63'), Vitale, Crialese, Bruzzaniti (Gatto 63'). A disp. Rizzo, Rolando, Belardinelli, Louati, Clemente, Macchioni, Iezzi, Secondo. All. Lerda

Juventus Under 23 (4-3-2-1): Israel; Leo (Barbieri 72'), Poli (Riccio 72'), De Winter, Anzolin; Miretti, Zuelli (Palumbo 72'), Sersanti (Sekulov 38'); Iocolano (Cerri 72'), Soule; Brighenti.​ A disp. Raina, Scaglia, Stramaccioni, De Marino, Boloca, Compagnon, Cudrig.​ All. Zauli



Ammonizioni: Della Morte (P), Cristini (P), Iocolano (J), Crialese (P), 2 Gatto (P), Sekulov (J)



Espulsioni: Gatto (P)



Arbitro: Sig. ​Andrea Zanotti di Rimini