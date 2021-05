IL TABELLINO



Pro Vercelli-Juve Under 23: 1-0



Marcatori: (Costantino 82')



Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Gatto (Iezzi 68'), Awua (Nielsen 90'), Emmanuello, Clemente (Blaze 86'); Rolando, Comi (Costantino 68'), Zerbin (Della Morte 90').​ A disp. Tintori, Bruzzaniti, Rizzo, Esposito, Erradi, Merio, Carosso. All. Modesto

Juventus Under 23 (4-3-3): Israel; Di Pardo, Dragusin, Alcibiade, Anzolin; Leone (Fagioli 46'), Peeters (Vrioni 65'), Ranocchia; Dabo (Marques 65'), Brighenti (Rafia 76'), Felix Correia. A disp. Nocchi, Bucosse, Capellini, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Troiano, Compagnon.​ All. Zauli



Ammonizioni: (Comi (P), Masi (P), Dabo (J), Awua (P), Ranocchia (J), Della Morte (P))



Arbitro: signor ​Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia​