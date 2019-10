Ufficiale: cambia la data di Pro Vercelli-Juventus Under 23. Il derby piemontese si terrà dunque mercoledì 30 ottobre alle ore 20.45. Di seguito, la comunicazione arrivata dall'ufficio stampa della Serie C.



VARIAZIONE GARA - 9a GIORNATA DI ANDATA



La Lega, a modifica di cui al Com. Uff. n.7/DIV del 21.08.2019, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione:



MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

GIRONE A

PRO VERCELLI - JUVENTUS U23: mercoledì ore 20.45