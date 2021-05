1







di Marco Amato

La Juve Under 23 perde 1 a 0 contro la Pro Vercelli e viene eliminata dai playoff di Serie C. Una prova non particolarmente positiva dei bianconeri che non sono riusciti a rendersi pericolosi in avanti e a proporre gioco. Migliore in campo Israel, che si propone come terzo portiere della Prima squadra per la prossima stagione



ISRAEL 7.5 – Non è propriamente bersagliato dagli avversari, quando serve, però, infonde sicurezza al reparto con i suoi interventi. La parata miracolosa su Costantino è una candidatura ad entrare nella rosa della Prima squadra il prossimo anno



DI PARDO 6.5 – Consuma il terreno di gioco a forza di fare avanti e indietro: in fase difensiva non soffre, davanti manca un po' di precisione nei cross



DRAGUSIN 6 – Nel primo tempo diverse imprecisioni rischiano di spianare la strada agli attaccanti avversari, nella ripresa cresce in concentrazione ed intensità



ALCIBIADE 5.5 – La sua prestazione cala nettamente nel secondo tempo: troppi errori tecnici che regalano palla alla Pro Vercelli



ANZOLIN 6.5 – Chiude bene dietro, quando sale mette in mezzo diversi cross interessanti



LEONE 5.5 – Fatica nel far girare la squadra, è poco preciso e spesso i centrocampisti avversari hanno la meglio nei contrasti (Dal 46' FAGIOLI 5.5 - Il suo ingresso non dà fluidità né ritmo al gioco



PEETERS 6.5 – Il suo lavoro di rottura è fondamentale in mezzo al campo, soprattutto in un match complicato come questo (Dal 65' VRIONI 6 - Lotta e aiuta la squadra, non riesce a rendersi pericoloso in attacco)



RANOCCHIA 5 – Si fa strappare palla a centrocampo: un'ingenuità che dà il via all'azione del vantaggio vercellese



DABO 6.5 – Si divora un gol di testa nel primo tempo, ma in fase offensiva è il più attivo e pericoloso dei suoi (Dal 65' MARQUES 6 - Appena entrato crea un'occasione pericolosa: subentra con il piglio giusto)



BRIGHENTI 6 – Lotta in mezzo ai difensori vercellesi, tiene palla e offre sponde ai compagni senza, però, riuscire a far male in fase di finalizzazione (dal 76' RAFIA 5.5 - Non riesce a mettere le sue qualità a servizio della squadra)



FELIX CORREIA 5 – Prova infelice dell'esterno che non riesce mai a saltare il diretto avversario e ad accendere la scintilla: quello che ci si aspetterebbe da un calciatore del suo talento



All. ZAULI 6.5 - Sono i big a deludere le aspettative, ma la squadra oggi non gira e fatica a rendersi pericolosa. La sufficienza abbondante arriva perché, in ogni caso, la stagione dell'Under 23, guidata da Zauli per il primo anno, è positiva per i risultati raggiunti