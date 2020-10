Pro Vercelli-Juventus Under 23 1-0



IL TABELLINO



Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Bruzzaniti (11' Iezzi), Nielsen (91' Erradi), Emmanuello, Blaze; Rolando (91' Borello), Zerbin (86' Graziano); Comi (86' Padovan). All.: Modesto. A disp.: Tintori, Auriletto, Romairone, Della Morte, Ruggiero, Secondo, Carosso. All.: Modesto.



Juventus U23 (3-4-2-1): Israel; Delli Carri (70' Alcibiade), Capellini, Coccolo (85' Gozzi); Leo (70' Da Graca), Leone, Ranocchia, Felix Correia; Sekulov (55' Del Sole), Tongya; Petrelli. A disp.: Nocchi, Garofani, Parodi, Barrenechea, Marques. All.: M. Conte.



Marcatore: 25' Comi (P).



Ammoniti: Felix Correia, Delli Carri (J), De Marino, Comi, Zerbin (P).