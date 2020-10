La Juventus Under 23, oggi, 21 ottobre, alle 20:45, sfiderà la Pro Vercelli al Silvio Piola nella gara valida per la sesta giornata del girone A del campionato di Serie C. In panchina, per i bianconeri, reduci dal pareggio 1-1 con l'Albinoleffe, ci sarà ancora Mirko Conte. Di seguito la lista dei convocati.



1 Nocchi

3 Coccolo

4 Troiano

7 Petrelli

8 Ranocchia

9 Marques

12 Israel

13 Alcibiade

15 Capellini

17 Felix Correia

20 Leone

23 Parodi

25 Gozzi

27 Del Sole

28 Barrenechea

30 Garofani

31 Sekulov

32 Tongya

33 Delli Carri

35 Leo

36 Da Graca