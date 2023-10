Parte dallo stadio "Silvio Piola" il cammino dellain. Alle 18.30 i bianconeri scenderanno in campo contro i padroni di casa della- in trasferta, dunque, ma neanche troppo lontano da casa - per una sfida da dentro o fuori, a eliminazione diretta: chi vince prosegue la competizione, chi perde esce. Come i tifosi ben ricorderanno, la scorsa stagione la squadra di mister Massimo Brambilla era riuscita ad arrivare fino alla finale, poi persa contro il Vicenza. Ci riproverà quest'anno, a partire da oggi. La gara non sarà trasmessa in tv.65' - GOL JUVE! Ancora lui, ancora Mancini! Tripletta e manita per i bianconeri53' - GOL JUVE! Bianconeri inarrestabili, in gol ancora Mancini! Doppietta personale per lui, che segna la rete del poker Juve47' - GOL JUVE! Ottimo inizio di ripresa per la Juve, con Nonge che firma il tris: ora il tabellone dice 3-1 a favore dei bianconeri!45' - Fine primo tempo. Juve Next Gen in vantaggio per 2 a 142' . GOL JUVE! Mancini riporta in vantaggio i bianconeri18' - GOL JUVE! Ntenda ristabilisce la parità, è 1-1 allo stadio Piola8' - Gol Pro Vercelli. Padroni di casa subito in vantaggio con Gheza1' - Si parte!Rizzo; Seck, Fiumanò, Carosso, Rutigliano; Niang, Contaldo, Spavone; Pesce, Comi, Gheza. All. Dossena.Scaglia; Perotti, Citi, Stivanello; Valdesi, Maressa, Hasa, Nonge, Ntenda; Mbangula, Mancini. All. Brambilla