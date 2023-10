Designata la squadra arbitrale del match di mercoledì sera tra, valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C. A dirigere la sfida sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, affiancato dagli assistenti Fedele e Fracchiolla. Scelto come quarto uomo Cafaro. Fischio d'inizio alle 18.30.