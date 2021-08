Esordio stagionale per la Juventus Under 23, che oggi gioca in Coppa Italia contro la Pro Sesto. Quest'anno, la rosa a disposizione di Zauli è rivoluzionata, tra partenze, nuovi arrivi e promozioni dalla Primavera; a questo, oggi, si aggiunge l'indisponibilità di alcuni calciatori come Da Graca, Compagnon e Riccio. C'è curiosità, quindi, di vedere l'Under 23 competere con una rosa dall'età media sempre più bassa.: 2-2: (Grandi 2', Marchesi 17', Sersanti 34', Cudrig 41')(3-5-2): Del Frate; Maldini, Pecorini, Della Giovanna; Lucarelli, Gattoni, Capelli (Brentan 87'), Cerretelli (Gualdi 57'), Marchesi; Scapuzzi (Giubilato 57'), Grandi.. Filippini(4-3-3): ​Israel; Barbieri (leo 93'), Poli, De Winter, Anzolin (Ntenda 65'); Sersanti, Leone (Zuelli 65'), Miretti; Soulè (Clemenza 80'), Cudrig, Sekulov.. Garofani, Raina, Stramaccioni, Omic, Iling-Junior, Brighenti, Lipari, Pecorino.. ZauliArbitro: Sig. ​Gioele Iacobellis della sezione di Pisa- Via al primo tempo supplementareFINE DEI TEMPI REGOLAMENTARI- Miretti ci riprova dalla distanza, il suo mancino termina di poco alto sopra la traversa- Ritmi bassi e poche occasioni in questo secondo tempo- Inizia la ripresaINTERVALLO- GOL JUVE! Un altro nuovo arrivato: Cudrig dal limite incrocia il tiro e batte Del Frate per il pari!- Adesso spinge la Juve: ci prova Poli di testa ma risponde bene Del FrateGOL JUVE, accorcia le distanze Sersanti con un gol al debutto: buono il lavoro in post dentro l'area avversaria e mancino che inganna il portiere- Missile dalla distanza di Miretti che è sfortunato: la conclusione si stampa sul palo- GOL PRO SESTO, Marchesi anticipa de Winter di testa e segna il 2 a 0- Di nuovo Soulé: tiro deviato dalla difesa della Pro Sesto- La reazione passa dai piedi di Soulé, l'argentino ci prova dalla distanza ma il pallone vola lato- GOL PRO SESTO, doccia gelata per la Juve, Grandi batte Israel con un diagonale- Inizia il match!