di Marco Amato

Koni De Winter torna dopo un mese dall'infortunio alla spalla e risolve la partita. Una favola, per il difensore belga, che sul finale id partita segna con un tiro al volo e regala i 3 punti alla Juventus Under 23 che batte di misura la Pro Sesto. Gioia per la vittoria nel finale, che arriva al termine di una prestazione non particolarmente brillante.



LE PAGELLE



ISRAEL 7 - Salta da un palo all'altro per blindare la porta bianconera, oggi è in versione saracinesca



BARBIERI 6 - A inizio match soffre le avanzate dalla sua parte e fatica a proporsi in avanti, poi prende le misure e migliora



RICCIO 6.5 - Prova rocciosa la sua, lotta e sgomita per fermare gli attaccanti avversari



POLI 6.5 - Esperienza al servizio della squadra, guida la difesa



VERDUCI 6 - Tanta ruggine e si vede, diversi errori tecnici e poca spinta; in marcatura, però, non commette errori grossolani ZUELLI 6 - Un tocco liftato nel secondo tempo per Cudrig, per poco non diventa un assist. A parte questo, gestisce palla con ordine, senza mai alzare i ritmi, però (Dal 77' LEONE sv)



SERSANTI 5 - Lascia la squadra in 10 per doppia ammonizione, un'ingenuità in una prova non particolarmente brillante nel complesso



COMPAGNON 6 - È la quota fantasia e creatività della squadra, seppur trovi poco spazio per esprimersi e avolte si incaponisce con palla al piede. Sfortunato, è costretto ad uscire per infortunio (Dal 46' CUDRIG 6 - Alcuni buoni spunti, tra questi una traversa da calcio di punizione diretto)



BRIGHENTI 6.5 - Nell'insolita posizione di trequartista, le occasioni più pericolose passano dai suoi piedi e, con grande generosità, dà una mano anche in fase di non possesso (Dal 67' - PECORINO 6 - Con la squadra in 10, è generoso nel dare una mano n ripiegamento)



IOCOLANO 6 - Non è particolarmente brillante, ma quando riceve palla ovvia alla farraginosità della manovra bianconera e rende il gioco più scorrevole: da qui la sufficienza (Dal 46' PALUMBO 6 - Suo l'assist da calcio d'angolo per il gol di De Winter)



DA GRACA 5.5 - Primo tempo in solitudine, viene servito poco e male. Meglio nella ripresa, ma non entra mai veramente nel vivo del gioco (Dall'85' DE WINTER 7 - Entra e risolve la partita, cosa volere di più?)



ZAULI 6 - Rispetto alle ultime uscite, un passo indietro dal punto di vista della prestazione. Una partita piatta dove il più pericoloso è il solito Brighenti. Azzecca il cambio nel finale, mettendo De Winter che risolve la partita