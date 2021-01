La Juventus Under 23 darà il via oggi - fischio d'inizio alle 16.30 - al proprio girone di ritorno di Lega Pro. La squadra di Zauli va a Sesto San Giovanni ad affrontare la Pro Sesto, dodicesima in classifica e a - 4 punti dai bianconeri. All'andata finì 2 a 1 e i bianconeri questo pomeriggio vorranno bissare la vittoria e conquistare tre punti che sarebbero oro per la classifica. In zona playoff le distanze rimangono corte e la Juventus Under 23 può ancora puntare ad un campionato da protagonista e puntare al sogno Serie B.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pro Sesto: In attesa

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Nocchi; Capellini, Alcibiade, De Marino; Barbieri, Ranocchia, Peeters, Correia; Mosti, Dabo; Brighenti.​ A disp. Bucosse, Senko, Rosa, Gozzi, Delli Carri, Verduci, Leone, Wesley, Marques, Del Sole, Cerri.​ All. Zauli



Arbitro: Sig.ra Marotta della sez. di Sapri



Segui la diretta testuale su ilbianconero.com: