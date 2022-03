La Juventus Under 23 torna in campo oggi, per provare a portare a 6 le partite consecutive senza sconfitta. Dopo il pari contro l'Albinoleffe, la prossima sfidante dei giovani bianconeri di mister Zauli sarà la Pro Sesto, squadra che lotta per uscire dalle sabbie mobili della zona playout, mentre la Juve vuole consolidare le posizioni che le garantirebbero l'accesso alla post season.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pro Sesto: In attesa

Juventus: Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Verduci; Zuelli, Sersanti; Compagnon, Brighenti, Iocolano, Da Graca.



Arbitro: Sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: