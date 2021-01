IL TABELLINO



Pro Sesto-Juventus Under 23: 1-1



Marcatori: (Caverzasi 58', Cerri 87')



Pro Sesto (4-3-3): Livieri; Giubilato, Caverzasi, Pecorini, Franco (Bismark 66'); Gualdi, Gattoni, Palesi (Di Munno 89'); Cominetti (Ntube 66'), Mutton, Scapuzzi. A disp. Del Frate, Magonara, Maldini, Parrinello, Bertoli, Marchesi, Bocic, Maffei. All. Parravicini

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Nocchi; Capellini (Gozzi 83'), Alcibiade, De Marino; Barbieri (Wesley 80'), Ranocchia, Peeters (Leone 80'), Correia; Mosti (Cerri 69'), Dabo (Del Sole 69'); Brighenti.​ A disp. Bucosse, Senko, Rosa, Delli Carri, Verduci, Marques.​ All. Zauli



Ammonizioni: (Franco (P) 19', Cominetti (P) 26', Livieri 73' (P), Peeters (J) 76')



Arbitro: Sig.ra Marotta della sez. di Sapri