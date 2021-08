Le pagelle del match di Coppa Italia tra Pro Sesto e Juventus Under 23, terminato con il risultato di 3 a 2 per i bianconeri.– Incolpevole sui gol, per il resto la solita prestazione solida– Poco coinvolto in fase offensiva– Buona prestazione all'esordio, poteva andare meglio ma sfiora solo il gol– Sovrastato da Marchesi nell’occasione del 2 a 0– Avanti e indietro sulla sinistra, una spina nel fianco– Meglio di così non poteva cominciare: un gol all’esordio che riapre la partita dopo lo shock iniziale– Fa girare la squadra, ma a volte è disattento nella gestione– Le sue sassate dalla distanza impensieriscono la squadra avversaria, dal dischetto è freddo e regal ai suoi la qualificazione. Dopo la Primavera, l'impressione è che voglia prendersi anche l'Under 23– Fantasia al potere: riesce a crearsi gli spazi per andare a concludere– Bagna l’esordio con un gran gol, è suo il ruolo di bomber per quest’anno– Qualche buona accelerata, parte a mille ma alla lunga cala– Bene nelle due fasi– Salvataggio decisivo nell'area bianconera- Classe ed esperienza, guadagna il rigore decisivo- Gamba fresca nei minuti finali di partita- Sgomita e lotta contro la difesa avversaria- Dopo mezz'ora da incubo, la squadra dimostra di esserci mentalmente e vince in rimonta. Dà fiducia a tanti giovani provenienti dalla Primavera