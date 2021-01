di Marco Amato

La Juve Under 23 pareggia all'87' contro la Pro Sesto e porta a casa un punto insperato. Nel complesso la prestazione della squadra è insufficiente, a dare la svolta è Cerri che, con un gol da vero rapace d'area, porta il risultato sull'1 a 1.



NOCCHI 6.5 - Osserva la squadra soffrire in fase di possesso, mette una pezza su un tiro di Franco ed è incolpevole sul gol



CAPELLINI 5.5 - Commette qualche errore di troppo in copertura e manca di sicurezza (Dall'83' GOZZI s.v. - pochi minuti in un frangente di gioco a dir poco caotico)



ALCIBIADE 6 - La partita richiede esperienza e lui ce la mette tutta per assistere i compagni ma l'intero reparto è in difficoltà



DE MARINO 6 - Nessun grosso errore in fase difensiva, qualche sbavatura in impostazione



BARBIERI 6 - Dà una grossa mano a Capellini raddoppiando gli avversari, poca roba in fase offensiva (Dall'80' WESLEY s.v - poco tempo a disposizione per le sue accelerate)



PEETERS 6.5 - In mezzo al campo c'è da lottare, lui indossa l'elmetto e si cala a meraviglia nel contesto (Dall' 80' LEONE s.v. - Pochi minuti, ancor meno palloni toccati) RANOCCHIA 6 - È il direttore d'orchestra della squadra che si muove seguendo le sue trame, bravo anche quando c'è da sacrificarsi. Nella ripresa cala vistosamente, così come la squadra



CORREIA 5.5 - Prova in più occasioni ad accentrarsi partendo dalla sinistra e servire i compagni, la difesa avversaria è brava a neutralizzarlo, non trova spiragli e non è mai pericoloso



DABO 6 - Dalla destra riesce a dare energia e brio ad una manovra offensiva che fatica ad ingranare. Nel secondo tempo la sua prestazione peggiora nettamente (Dal 69' DEL SOLE 7 - Impatto più che positivo sul match, mette qualità alla manovra)



MOSTI 5.5 - Non riesce ad esprimere tutte le sue qualità: ingabbiato (Dal 69' CERRI 7 - Entra e segna il gol del pari, una rete da vero rapace d'area. Per lui, classe 2003, è il primo gol nei professionisti)



BRIGHENTI 7 - Scende in mezzo al campo, lotta e aiuta la squadra, in avanti è l'unico a creare occasioni pericolose



All ZAULI 6 - La Juve questa sera viene catturata dalla rete preparata dalla Pro Sesto, è fortunata e ha il merito di crederci nel trovare il pari