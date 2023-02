Designato l'del match tra, in programma sabato 11 febbraio nella città lombarda e valido per la 27^ giornata del campionato di Serie C. A dirigere la sfida sarà Claudiodella sezione di Viterbo, affiancato dai due assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Il quarto uomo, invece, sarà Federico Cosseddu di Nuoro. Fischio d'inizio alle 14.30.