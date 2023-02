Lacerca la quarta vittoria consecutiva. La più difficile visto che alle 14:30 scenderà sul campo della, prima in classifica. Il tecnico, Massimo Brambilla dovrà fare a meno di due titolari, ovvero Barbieri e Barrenechea, aggregati alla prima squadra. Segui su ilbianconero.com la diretta testuale del match.: Del Frate, Marchesi, Wieser, D'Amico, Capelli, Marzupio, Vaglica, Giubilato, Gerbi, Toninelli, Bruschi.Crespi; Riccio, Huijsen, Stramaccioni; Mulazzi, Sersanti, Palumbo, Besaggio, Turicchia; Sekulov, Pecorino. All. Brambilla.A disp.: Raina, Savona, Nzouango, Da Graca, Compagnon, Cudrig, Poli, Bonetti, Cotter, Iocolano, Lipari, Cerri.Claudio Petrella di Viterbo(Vaglica 48', Sekulov 49')55' - Proteste della Pro Sesto per un intervento di Huijsen in area di rigore ma il contrasto è regolare, espulso il vice allenatore Castellacci.49' - Incredibile,che sfrutta l'assist di Mulazzi e grazie anche a una deviazione pareggia, 1-1!48' -he non può sbagliare il tap-in davanti alla porta.40' - Spingono i padroni di casa ma anche la Juve cerca di rispondere, Riccio da calcio d'angolo trova il tempo giusto ma pallone impreciso.35' - Marchesi dopo l'errore di Riccio cerca l'angolino basso dal limite dell'area, tiro di poco a lato.24' - Pro sesto a un soffio dal vantaggio, prima con Vaglico e poi con Capelli. Per entrambi conclusioni che sfiorano il palo.22' - Doppia chance Juve, prima con la conclusione di Turicchia da fuori area, poi Sekulov ha una buona occasione grazie al pressing bianconero ma calcia alto.18' - Che rischio per Huijsen che con la testa la passa al portiere ma il tocco è debole, c'è l'anticipo dell'attaccante avversario ma la palla finisce a lato.11' - Si fa vedere anche la Pro Sesto, tiro di Bruschi dopo un rimpallo in area, blocca facilmente Crespi.10'- Seconda conclusione dalla distanza per i bianconeri, questa volta con Sekulov che sfiora il palo.2' - Si fa vedere subito la Juve con il tiro di Sersanti che però finisce a lato.1' - Calcio d'inizio, parte Pro Sesto-Juve.