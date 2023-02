Un buon pareggio per la Juventus Next Gen in trasferta contro la Pro Sesto, prima in classifica. Finisce 1-1 con il gol di Sekulov per i bianconeri. Di seguito le pagelle della Juve.: non può nulla sul gol della Pro Sesto, per il resto è spettatore non pagante.: l'ennesima prestazione di sostanza, anche nei momenti di difficoltà, riesce a tenere in piedi la retroguardia bianconera. Nel finale rischia di farsi saltare ma usa il fisico per evitare danni peggiori.Brambilla lo ha preferito a Poli al centro della difesa, qualche imprecisione in costruzione. Prova ad essere aggressivo ma non sempre ci riesce (dal 71' Poli, 6).rischia l'erroraccio nel primo tempo con un passaggio troppo debole verso Crespi. L'unica pecca però dei 90 minuti.il vantaggio della Pro Sesto arriva dal suo lato ma si rifà subito nell'azione successiva. Cavalcata lungo la fascia e assist per Sekulov. Reazione di un giocatore maturo.solito dinamismo in mezzo al campo ma non incide come in altre circostanze.aveva il duro compito di rimpiazzare Barrenechea davanti alla difesa. Ci prova ma non è l'argentino, riesce a compensare con cuore e voglia.: lui come Sersanti, la sostanza non manca, la qualità oggi non è quella dei giorni migliori.): non spinge con la stessa costanza di Mulazzi, unico spunto nel primo tempo, buona conclusione ma troppo centrale.firma il gol che rimette subito in piedi la partita. Se alle qualità atletiche porta anche i gol, Brambilla può sorridere (dal 67' Compagnon, 6).si ferma il momento d'oro dell'attaccante ma solo a livello di gol. Per il resto c'è tutto, combatte e gestisce il pallone, si vede che è in fiducia. (dal 67' Cudrig 5,5) .(6,5): contro la prima in classifica fuori casa, dà continuità alle tre vittorie consecutive. Un punto che deve dar fiducia per il finale di stagione.