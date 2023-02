Il tecnico della capolistaMatteoha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara di campionato di oggi con ladi mister Massimo(fischio d'inizio alle 14.30). Ecco le sue dichiarazioni: "La partita che ci attende sabato si presenta come un gran bel banco di prova per noi. L'entusiasmo di questi giorni non ci deve far dimenticare che nella gara di andata, nonostante una buona prestazione, abbiamo subito una sonora sconfitta".